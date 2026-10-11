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Опубликовано 11 октября, 12:09

Путин на неделе проведёт совещание по кибербезопасности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Ожидаются и другие мероприятия с участием главы государства. Среди них — съезд «Деловой России», с участниками которого он пообщается.

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Матвей Константинов
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