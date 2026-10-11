Путин на неделе проведёт совещание по кибербезопасности

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Ожидаются и другие мероприятия с участием главы государства. Среди них — съезд «Деловой России», с участниками которого он пообщается.

Ранее Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Президент указал на вкдад представителей отрасли в укрепление позиций нашей страны на мировом рынке.