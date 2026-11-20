«Главное уже случилось»: Экономист назвал скрытый смысл встречи Путина, Трампа и Си
Экономист Хазин увидел в саммите Путина, Трампа и Си сигнал о новом миропорядке
Обложка © ТАСС / Mark Schiefelbein / AP
Главным результатом переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина стала демонстрация готовности трёх держав договариваться между собой. Такую оценку дал экономист Михаил Хазин в программе «Итоги дна» на «Царьграде».
По мнению эксперта, историческая встреча в китайском Шэньчжэне имеет гораздо более глубокое значение, чем положения принятой по её итогам декларации. Хазин считает, что в мире идёт борьба двух крупных политико-экономических объединений, придерживающихся противоположных взглядов на устройство международных отношений.
Первую коалицию экономист связывает с Лондоном, евроатлантизмом и наследием Бреттон-Вудской валютной системы. Вторую, по его версии, составляют консервативные силы России, Китая и США. При этом Хазин утверждает, что сторонники противоположного лагеря сохраняют серьёзное влияние внутри всех трёх государств.
Главный смысл состоявшихся переговоров экономист увидел в возможности достижения договорённостей между политическими силами, которые он относит к консервативному лагерю.
«Мы, консерваторы, можем между собой договориться», — заявил Хазин, противопоставив такой подход действиям политических оппонентов, которых обвинил в нарушении достигнутых соглашений.
Ранее Life.ru сообщал о принятии Путиным, Трампом и Си Цзиньпином совместной декларации по итогам встречи в Шэньчжэне. Документ затрагивает реформирование ООН, снижение ядерных рисков, сотрудничество в энергетике и вопросы международного правосудия.