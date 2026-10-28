«Главное — жанчына»: Лукашенко анонсировал новую амнистию в Белоруссии
Лукашенко поручил МВД подготовить законопроект об амнистии женщин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился подготовить новый законопроект об амнистии, уделив особое внимание женщинам, отбывающим наказание. Разработкой документа займётся Министерство внутренних дел республики. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба главы государства.
Центральной идеей предстоящей инициативы станет предоставление осуждённым женщинам возможности начать жизнь заново. Предполагается, что амнистия поможет им исправить прежние ошибки, вернуться в общество и доказать готовность к переменам добросовестным трудом.
В администрации белорусского лидера рассматривают будущий закон как проявление гуманизма, направленное в том числе на сохранение семейных связей. Конкретные условия освобождения и категории граждан, которых затронет новая мера, пока не уточняются.
«Главное в предстоящем акте гуманизма — женщина», — сказано на сайте президента Республики Беларусь.
Ранее Life.ru сообщал о помиловании Лукашенко ещё 15 осуждённых в Белоруссии. Соответствующий указ глава государства подписал 24 сентября 2026 года. Среди получивших помилование оказались десять женщин, а 13 человек отбывали наказание за преступления экстремистской направленности.