«Главное — жанчына»: Лукашенко анонсировал новую амнистию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился подготовить новый законопроект об амнистии, уделив особое внимание женщинам, отбывающим наказание. Разработкой документа займётся Министерство внутренних дел республики. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба главы государства.

Центральной идеей предстоящей инициативы станет предоставление осуждённым женщинам возможности начать жизнь заново. Предполагается, что амнистия поможет им исправить прежние ошибки, вернуться в общество и доказать готовность к переменам добросовестным трудом.

В администрации белорусского лидера рассматривают будущий закон как проявление гуманизма, направленное в том числе на сохранение семейных связей. Конкретные условия освобождения и категории граждан, которых затронет новая мера, пока не уточняются.

«Главное в предстоящем акте гуманизма — женщина», — сказано на сайте президента Республики Беларусь.