Лукашенко помиловал 15 человек, включая 13 экстремистов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых. В их числе 13 человек, которые совершили преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных — женщины.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных — женщины (10 человек)», — говорится в сообщении близкого к пресс-службе главы государства телеграм-канала «Пул Первого».
А совсем недавно Лукашенко заявлял, что после освобождения заключённых белорусские власти не проводят взамен массовых новых задержаний. Тогда же он отметил, что вопрос помилования остаётся одним из пунктов диалога с американской стороной. Ранее после переговоров с делегацией США в Белоруссии были помилованы 250 осуждённых, а Дональд Трамп заявлял, что общее число освобождённых с мая превысило 500 человек.
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