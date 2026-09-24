Лукашенко помиловал 15 человек, включая 13 экстремистов

А совсем недавно Лукашенко заявлял, что после освобождения заключённых белорусские власти не проводят взамен массовых новых задержаний. Тогда же он отметил, что вопрос помилования остаётся одним из пунктов диалога с американской стороной. Ранее после переговоров с делегацией США в Белоруссии были помилованы 250 осуждённых, а Дональд Трамп заявлял, что общее число освобождённых с мая превысило 500 человек.