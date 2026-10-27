Лукашенко предложил возродить советскую систему поставок в регионы России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возродить советскую систему экономического сотрудничества с российскими регионами. По его словам, республика могла бы вновь взять на себя обеспечение отдельных территорий необходимой продукцией. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Белорусский лидер напомнил, что во времена СССР Минск отвечал за поставки товаров в Ленинград, Калининград, Московскую область и частично в столицу. Тогда предприятия республики производили то, чего не хватало в этих регионах.

«Всё, чего не было в Ленинграде и области, особенно в Калининграде, мы обязаны были произвести и поставить», — подчеркнул Лукашенко.

По мнению президента, нынешнее сотрудничество Беларуси с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью может стать примером для других территорий. Он считает, что прежнюю модель хозяйственных связей стоит использовать и сегодня.

При этом речь не идёт об изменении границ или передаче российских территорий под управление Минска. Лукашенко говорил об экономической ответственности, производственной кооперации и обеспечении регионов необходимыми товарами.

Встреча с Бегловым прошла в рамках рабочего визита петербургской делегации в Минск. В повестку переговоров вошли совместные промышленные проекты, развитие технологий и туристическое сотрудничество.

Тема особых связей Беларуси с российскими регионами уже возникала в выступлениях Лукашенко. 20 октября на встрече с представителями Брянской области он в шутку предложил разобраться, кому принадлежит регион. Президент сразу пояснил, что имеет в виду историческую близость и экономическое сотрудничество. По его словам, Беларусь готова помогать соседним областям, в том числе с газификацией и организацией детского отдыха.