«Запад прослезился»: Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия пережили санкции

Тесное сотрудничество России и Белоруссии помогло двум странам сохранить промышленность в условиях западных санкций. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС.

Белорусский лидер призвал партнёров не отказываться от общего рынка, значительную часть которого составляет российский. По его словам, прежде чем искать альтернативы, странам следует убедиться, что новые рынки действительно смогут заменить существующие.

«То, что сегодня даёт результат, не выбрасывайте. А результат — это наш общий рынок. Найдёте где-то счастье на стороне. Если найдёте, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет», — сказал Лукашенко.

В качестве примера интеграции президент Белоруссии привёл производство тракторов МТЗ. По его словам, более половины используемых при их выпуске комплектующих и ресурсов имеют российское происхождение — от металла и двигателей до отдельных узлов и агрегатов.

«И введя санкции, Запад прослезился. Как-то выдержали даже в этих условиях войны», — заявил Лукашенко, говоря о результатах производственной кооперации двух стран.

На той же неделе в Минске проходят заседания Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета. Российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию 1 октября с двухдневным визитом.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 2 октября сообщил, что объём торговли товарами и услугами между Россией и Белоруссией по итогам 2026 года может превысить $70 млрд. По его словам, итоговая цифра будет зависеть в том числе от обменного курса.

Ранее Лукашенко заявлял, что санкционная политика западных стран, напротив, подтолкнула белорусов к более тесным связям с Россией. В частности, он отмечал рост интереса жителей республики к поездкам в Москву.