Осуждена главный акушер-гинеколог Забайкальского края Ольга Брум. Мировой судья в Чите назначил ей два года ограничения свободы и на такой же срок запретил заниматься лечебной работой по специальности «акушерство и гинекология». Об этом сообщает «Лента.ру».

Дело связано с событиями февраля 2025 года. После кесарева сечения у молодой женщины появились тревожные симптомы, однако Брум, как установил суд, не распознала развивавшийся сепсис. Состояние пациентки продолжало ухудшаться.

По данным издания, даже после перевода женщины в краевую больницу врач запретила указывать диагноз «сепсис» в медицинских документах. Это, согласно материалам дела, задержало начало необходимого лечения. Пациентка перенесла тяжёлый шок, а для спасения её жизни медикам пришлось удалить репродуктивные органы. Затем женщине потребовалась длительная реабилитация.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу пострадавшей два миллиона рублей. Компенсацию должны выплатить Краевой перинатальный центр и департамент государственного имущества Забайкалья.

Сама Брум вину не признала. Во время судебных прений она настаивала, что действовала в рамках своих профессиональных обязанностей.

«Я не вижу в своих действиях каких-то преступных целей, какого-то легкомыслия и халатности», — говорила врач. Прокуратура требовала два с половиной года ограничения свободы, а потерпевшая сторона настаивала на реальном лишении свободы.

Защита намерена обжаловать решение. Приговор пока не вступил в законную силу, поэтому, по информации «Ленты.ру», Брум продолжает работать заместителем главврача Краевого перинатального центра и исполнять обязанности главного акушера-гинеколога региона.

Это не первый приговор в отношении специалиста. Ранее Брум уже признавали виновной по делу о причинении вреда здоровью другой пациентки. Тогда ей назначили полтора года ограничения свободы и запрет на врачебную деятельность, но от наказания освободили из-за истечения срока давности.

Ранее Life.ru рассказывал о другом деле, связанном с врачебной ошибкой в Краснодаре. Экспертиза установила, что во время операции хирург повредил пациентке кишечник, а осложнение своевременно не обнаружили. Уголовное преследование медика по одному из эпизодов прекратили из-за истечения срока давности, а по другому назначили судебный штраф.