Годами лечилась клюквенным соком: Женщина попала в реанимацию с сепсисом и поражением почек

47-летняя жительница Великобритании Кэрол Хэдли оказалась в реанимации с сепсисом после того, как пыталась самостоятельно лечить инфекцию мочевыводящих путей клюквенным соком. Врачи ввели женщину в искусственную кому, а после выздоровления у неё сохранились серьёзные проблемы с почками, сообщило издание LADbible.

Проблемы с мочевыводящими путями преследовали британку с подросткового возраста. Однако вместо обращения к врачу она покупала клюквенный сок и безрецептурные средства от цистита. По словам Хэдли, раньше такой подход, как ей казалось, помогал справляться с неприятными симптомами. Очередное обострение продолжалось около месяца. Сначала женщина не придала значения головным болям, затем у неё поднялась температура. Несмотря на ухудшение самочувствия, британка продолжала лечиться самостоятельно.

Ситуация стала критической, когда на работе у Хэдли появились высокая температура и спутанность сознания. Её экстренно доставили в больницу, где диагностировали инфекцию почек и сепсис. У пациентки также выявили кишечную палочку. Для проведения интенсивного лечения врачи погрузили британку в медикаментозную кому. Женщину удалось спасти, однако заболевание оставило последствия для почек.

После пережитого Хэдли призвала не игнорировать симптомы инфекций мочевыводящих путей и своевременно обращаться за медицинской помощью. Клюквенный сок не заменяет лечение бактериальной инфекции, а высокая температура, боль в пояснице и спутанность сознания могут указывать на опасные осложнения.

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