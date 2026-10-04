Не списывайте на холод! Уролог раскрыла опасные причины позывов в туалет осенью

Учащённое мочеиспускание с приходом холодов далеко не всегда объясняется обычной реакцией организма на низкие температуры, предупредила, врач-уролог Красногорской клинической больницы Наталья Кузьмина. По её словам, за этим симптомом могут скрываться цистит, заболевания предстательной железы или повышенный уровень глюкозы в крови.

При охлаждении периферические сосуды сужаются, а центральный объём циркулирующей крови увеличивается, из-за чего почки активнее выводят жидкость — это явление называется холодовым диурезом. Однако сам по себе холод не вызывает инфекционный цистит, который обычно имеет бактериальную природу и сопровождается частыми императивными позывами при небольших порциях мочи, жжением, изменением цвета или появлением крови.

У мужчин причиной частых походов в туалет нередко становятся проблемы с предстательной железой, в частности доброкачественная гиперплазия простаты с ослаблением струи и ощущением неполного опорожнения. При сахарном диабете механизм иной: высокий уровень глюкозы заставляет почки выводить больше жидкости. Поэтому важно обращать внимание не только на частоту, но и на объём выделяемой мочи.

Насторожиться следует при жжении, крови в моче, повышении температуры, ознобе, тошноте или боли в пояснице. Особую опасность представляет острая задержка мочи, при которой невозможность помочиться требует неотложной медицинской помощи. Универсальной нормы походов в туалет не существует, резкое изменение привычного режима без очевидных причин — повод обратиться к врачу, подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Life.ru выяснил, о чём говорят частые позывы в туалет и как отличить застуженный мочевой пузырь от холодового диуреза. Позывы могут учащаться из-за естественной реакции на охлаждение, изменения питьевых привычек или уже существующих нарушений.