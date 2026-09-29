«Держать заболевание под контролем»: Россиян призвали пройти урологический чекап

Для проверки урологического здоровья достаточно нескольких доступных обследований. В их числе — общий клинический анализ крови, определение уровня креатинина и УЗИ почек. Такой набор в беседе с «Радио 1» назвал врач-уролог, онколог Виген Малхасян.

Мужчинам старше 40–45 лет специалист также рекомендовал анализ крови на ПСА. По его оценке, перечисленные исследования позволяют держать под контролем до 90% урологических заболеваний. Обследования не требуют много времени и помогают обнаружить проблему на этапе, когда ещё возможно лечение без серьёзных последствий для организма.

Отдельно медик остановился на поликистозе почек. Он подчеркнул, что такой диагноз не означает безвыходной ситуации: даже при критическом ухудшении работы органа остаётся возможность трансплантации. После пересадки человек может продолжать полноценную и продуктивную жизнь.

«Самое главное — знать о существовании этого заболевания и наблюдаться, и держать хотя бы это заболевание под контролем профильного специалиста», — подчеркнул врач.

Показанием к пересадке становится критическое снижение функции почки. Пациента ставят на учёт и проводят необходимые исследования для подбора донора. Их задача — снизить вероятность отторжения органа после операции, заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, почему с наступлением холодов могут учащаться позывы в туалет. По объяснению уролога, иногда это естественная реакция организма на охлаждение. Однако сохраняющиеся в тепле симптомы, особенно в сочетании с болью или жжением, требуют обращения к врачу.