Главному тренеру турецкого «Галатасарая» Окану Буруку подарили шоколадку с портретом российского футболиста Алексея Батракова. Об необычном презенте сообщает «Спорт-Экспресс».

Специально для поездки в Стамбул журналист издания переделал упаковку знаменитой шоколадки «Алёнка», разместив на ней фотографию российского полузащитника и изменив название на «Алёша». Необычная сладость заинтересовала и турецких болельщиков: они фотографировали обёртку и спрашивали, где можно купить такой шоколад.

Сам Бурук решил сохранить подарок для коллекции и попросить Батракова оставить на упаковке автограф. Кроме того, наставник стамбульской команды высоко оценил российского футболиста.

Сладкий презент тренер получил после матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Астон Виллы». Турецкий клуб одержал победу со счётом 1:0, набрал девять очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице перед вторым игровым днём.

Напомним, единственный гол в ворота английской команды забил Дениз Гюль. Батраков вышел в стартовом составе, получил жёлтую карточку после стычки с Джоном Макгинном и покинул поле на 74-й минуте. У россиянина прервалась серия из трёх результативных матчей Лиги чемпионов подряд.