Главной новогодней ёлкой России в 2027 году станет 95-летняя ель из подмосковного Клина. Дерево высотой 27 метров установят на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Праздничную ель выбрали из 20 претендентов. Специальная комиссия искала подходящее дерево летом и осенью, преодолев за время поисков около трёх тысяч километров. В итоге выбор пал на ель, растущую на территории Воронинского участкового лесничества в городском округе Клин.

«Высота дерева — 27 метров, диаметр ствола — 72 сантиметра; форма кроны — густая, правильная, пирамидальная», — рассказали в Управлении делами президента.

При отборе специалисты обращали внимание не только на внешний вид деревьев. Учитывались также состояние хвои, прочность ствола и способность ели выдерживать перепады температур, сильный ветер и морозы. Спилить выбранное дерево планируют 7 декабря, после чего его доставят в Москву для установки на Соборной площади Кремля.

Традиция украшать Кремль живой елью существует с 1996 года. Правда, с 2001 по 2005 год на площади устанавливали искусственное дерево: сильные морозы мешали заготовке и перевозке настоящего. С 2007 года главную новогоднюю ёлку страны привозят исключительно из Подмосковья. Клин уже поставлял праздничное дерево в Кремль в 2010 году. В прошлом сезоне Соборную площадь украшала столетняя ель высотой 26 метров из Рузского муниципального округа.

Ранее Life.ru рассказывал, что главную новогоднюю ёлку Санкт-Петербурга торжественно зажгут 20 декабря на Дворцовой площади. В праздничной церемонии примет участие Дед Мороз из Великого Устюга. При этом завершить оформление улиц и площадей Северной столицы планируют к 10 декабря.