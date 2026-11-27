Главную новогоднюю ёлку Украины ставят в Киеве на фоне энергокризиса
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В Киеве 27 ноября приступили к установке главной новогодней ёлки Украины на Софийской площади. Открытие праздничной площадки состоится 6 декабря, в День святого Николая, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Монтаж 16-метровой конструкции планируют завершить к 4 декабря. Композиция получила название «Свет внутри» из-за того, что декоративное оформление предусмотрено даже во внутренней части искусственного дерева. Рядом разместят ярмарочный домик и детский паровозик, однако массовых гуляний не будет.
Инициаторами создания праздничного пространства выступили представители бизнеса. Все расходы на его обустройство и последующее обслуживание возьмёт на себя организатор.
«Средства из городского бюджета на это выделяться не будут», — подчеркнул градоначальник.
Тем временем сегодня Владимир Зеленский в интервью Би-би-си допустил отъезд жителей украинской столицы из-за предстоящей тяжёлой зимы. Он пообещал задействовать все имеющиеся возможности для защиты мегаполиса. Кроме того, политик пожаловался на задержки поставок американских систем ПВО.