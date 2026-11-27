В Киеве 27 ноября приступили к установке главной новогодней ёлки Украины на Софийской площади. Открытие праздничной площадки состоится 6 декабря, в День святого Николая, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Монтаж 16-метровой конструкции планируют завершить к 4 декабря. Композиция получила название «Свет внутри» из-за того, что декоративное оформление предусмотрено даже во внутренней части искусственного дерева. Рядом разместят ярмарочный домик и детский паровозик, однако массовых гуляний не будет.

Инициаторами создания праздничного пространства выступили представители бизнеса. Все расходы на его обустройство и последующее обслуживание возьмёт на себя организатор.

«Средства из городского бюджета на это выделяться не будут», — подчеркнул градоначальник.