Куранты на Спасской башне Московского Кремля возобновили работу после 10-дневного технического обслуживания. Главные часы страны вновь запустили 16 ноября, как и планировалось ранее.

На время профилактики привычный колокольный звон заменили электромеханическим звучанием. Благодаря этому часы и четверти часа продолжали отмечаться даже во время остановки основного механизма.

Куранты Спасской башни считаются старейшими действующими механическими часами такого типа в Европе. Нынешний механизм установлен в 1767 году, занимает три этажа башни и весит около 25 тонн. Диаметр каждого из четырёх циферблатов составляет 6,12 метра.

Предыдущая остановка курантов состоялась в 2020 году, когда на звоннице устанавливали дополнительные колокола. Более масштабную реставрацию Спасской башни проводили в 2014–2015 годах: тогда специалисты восстановили циферблаты, обновили позолоту стрелок и цифр, а также проверили часовой механизм.