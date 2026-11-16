Главные часы России снова идут: Кремлёвские куранты заработали после 10 дней тишины
Куранты Кремля вновь заработали после 10-дневного техобслуживания
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Куранты на Спасской башне Московского Кремля возобновили работу после 10-дневного технического обслуживания. Главные часы страны вновь запустили 16 ноября, как и планировалось ранее.
На время профилактики привычный колокольный звон заменили электромеханическим звучанием. Благодаря этому часы и четверти часа продолжали отмечаться даже во время остановки основного механизма.
Куранты Спасской башни считаются старейшими действующими механическими часами такого типа в Европе. Нынешний механизм установлен в 1767 году, занимает три этажа башни и весит около 25 тонн. Диаметр каждого из четырёх циферблатов составляет 6,12 метра.
Предыдущая остановка курантов состоялась в 2020 году, когда на звоннице устанавливали дополнительные колокола. Более масштабную реставрацию Спасской башни проводили в 2014–2015 годах: тогда специалисты восстановили циферблаты, обновили позолоту стрелок и цифр, а также проверили часовой механизм.
Ранее Life.ru сообщал, что кремлёвские куранты остановили на 10 дней для планового технического обслуживания. В Федеральной службе охраны объясняли, что историческим часам необходима такая процедура. Специалисты проверили состояние конструкции, её деталей и механизма боя.