Главные часы России на Спасской башне Московского Кремля остановились ровно в полночь 6 ноября. Стрелки знаменитых курантов замерли на десять дней — специалисты приступили к плановому техническому обслуживанию механизма. Вернуть часы к привычной работе собираются 16 ноября, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО), передаёт Zvezdanews.

Несмотря на остановку механизма, совсем без боя курантов Москва не останется. В ФСО пояснили, что во время профилактики привычный колокольный звон заменят электромеханическим звучанием. Оно продолжит отмечать часы и четверти часа.

Кремлёвские куранты остановили на десять дней для технического обслуживания. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Работы затронут всю конструкцию исторических часов. Специалисты проверят состояние деталей, смазку и механизм боя. При этом в службе охраны подчеркнули, что куранты находятся в хорошем техническом состоянии, а обслуживание носит профилактический характер.

Последний раз главные часы страны останавливали в октябре 2020 года. Тогда на звоннице Спасской башни установили дополнительные колокола, благодаря которым гимн России и мелодия Михаила Глинки «Славься» зазвучали в более полном исполнении.

Механизм кремлёвских курантов занимает три этажа башни и весит около 25 тонн без учёта колоколов. Диаметр каждого из четырёх циферблатов превышает шесть метров. При этом точность хода обеспечивает маятник весом 32 килограмма.

Ранее Life.ru сообщал о предстоящей десятидневной остановке кремлёвских курантов. Федеральная служба охраны заранее предупредила о профилактике и назвала дату возобновления работы часов. Нынешний механизм служит на Спасской башне с 1767 года.