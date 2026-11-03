Знаменитые куранты на Спасской башне Московского Кремля остановятся на десять суток. С полуночи 6 ноября главные часы страны перестанут отсчитывать время и отбивать часы из-за планового технического обслуживания. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы охраны России.

Специалистам предстоит проверить и привести в порядок сложный часовой механизм. Все необходимые процедуры планируется завершить к середине месяца.

«Работа курантов будет возобновлена 16 ноября 2026 года», — уточнили в ФСО.

Нынешний механизм установили на Спасской башне ещё в 1767 году. Эти часы считаются старейшими действующими механическими курантами Европы.

Масштабы конструкции впечатляют: оборудование занимает сразу три этажа исторической башни и весит около 25 тонн. За движение стрелок отвечают массивные гири, а точность отсчёта обеспечивает маятник массой 32 килограмма.

Каждый из четырёх циферблатов достигает 6,12 метра в диаметре. При этом колокольный звон раздаётся каждые 15 минут. За свою историю кремлёвские часы неоднократно ремонтировали. Во время реставрации Спасской башни в 2014 году специалисты обновили циферблаты и позолоту стрелок, а привычный перезвон временно воспроизводили в записи. В 2020 году куранты вновь останавливали для установки дополнительных колоколов. После обновления звонница получила возможность исполнять гимн России и композицию Михаила Глинки «Славься» в полнооктавном звучании.