Шуховскую башню в Москве разберут по ярусам для устранения опасной коррозии

Шуховскую башню на Шаболовке в Москве полностью разберут по ярусам, чтобы устранить опасную коррозию металлических конструкций. Как рассказал RT заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту РТРС Станислав Белявский, восстановление исторического сооружения пройдёт сразу на двух площадках — в столице и Подмосковье.

Главную угрозу для памятника представляет скрытая коррозия, разрушающая соединительные узлы изнутри. Некоторые повреждения уже стали заметны снаружи, а техническое состояние башни оценивается как аварийное. Масштабные реставрационные работы планируется начать в октябре 2026 года.

Дополнительные сложности создаёт неоднородность металла, использованного при строительстве сооружения в начале 1920-х годов. Тогда необходимые материалы собирали по всей стране, причём их качество различалось. Экспертиза установила, что конструкции изготовлены из нескольких сортов стали, которые нельзя сваривать между собой.

Поэтому специалисты будут последовательно демонтировать каждый ярус и тщательно обследовать снятые элементы. Особое внимание уделят шестому уровню, восстановление которого потребует наиболее кропотливой работы. Все детали, сохранившие необходимую прочность, постараются использовать повторно.

Металлические конструкции отправят на специальную площадку в Московской области, где ранее занимались реставрацией объектов Кремля. Там пригодные части приведут в порядок, а взамен окончательно повреждённых изготовят новые, точно повторяющие исторические оригиналы.

Одной из главных трудностей станет сама организация демонтажа. Когда инженер Владимир Шухов возводил башню, вокруг практически не было построек. Теперь же специалистам придётся работать в условиях плотной городской застройки, что значительно усложняет разборку и последующую сборку.

После завершения реставрации все элементы доставят обратно на Шаболовку. Сооружение восстановят на прежнем месте, сохранив характерный ажурный силуэт и приведя металлический каркас в соответствие с современными требованиями безопасности.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве ежегодно реставрируют около 150 памятников, а за 15 лет сохранили более 2,5 тысячи объектов. Финансирование идёт из городского и федерального бюджетов, а также от инвесторов и благотворителей. Сейчас работы идут более чем на 500 объектах, включая Дом Пашкова на Воздвиженке — особняк конца XVIII века, предположительно построенный Василием Баженовым.