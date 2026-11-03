После завершения технического обслуживания кремлёвские куранты могли бы вновь исполнять «Интернационал», поскольку заложенные в нём идеи защиты угнетённых и борьбы за справедливость сохраняют актуальность для современной России. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский. По его словам, несмотря на изменение политической риторики, эти ценности по-прежнему занимают важное место в российском общественном сознании.

9 августа 1996 года куранты впервые исполнили гимн России на основе «Патриотической песни» Глинки. До этого, как минимум, был гимн Советского Союза, а перед этим — «Интернационал», который до сороковых годов был гимном СССР. Что было при царе? Честно говоря, «Боже, Царя храни!». А потом уже появилось вот это последнее на основе Глинки. Честно говоря, поскольку мелодия Глинки никому особо не известна, кроме названия, я думаю, что никто её не воспринимал именно как такую мелодию. Сергей Черняховский Профессор МГУ

Профессор полагает, что после завершения технического обслуживания логичным решением стало бы исполнение курантами нынешнего российского гимна, мелодия которого совпадает с музыкой гимна Советского Союза.

Однако лично ему ближе другой вариант.

«Хотя я лично предпочёл бы, чтобы они исполняли «Интернационал». А это вновь становится актуальным», — отметил Черняховский.

Свою позицию политолог объяснил задачами, которые, по его мнению, сегодня стоят перед Россией и международным сообществом. Речь идёт о защите угнетённых, восстановлении справедливости и построении равноправных отношений между государствами и народами.

Эксперт обратился к знаменитым строкам революционного гимна: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущённый и в смертный бой вести готов».

Черняховский считает, что эти слова можно трактовать применительно к современной международной политике. По его оценке, Россия выступает в защиту народов, продолжающих испытывать последствия колониального угнетения.

В качестве примеров профессор привёл сотрудничество Москвы с африканскими государствами и другими странами так называемого третьего мира, а также противостояние глобалистским и олигархическим тенденциям.

По его словам, сегодняшние политические лозунги заметно отличаются от советских, однако их ценностная основа в определённых вопросах остаётся схожей.

Политолог также обратил внимание на особенность российского национального самосознания, которую он связывает со стремлением защищать других и помогать тем, кто оказался в сложном положении.

В разные исторические периоды, напомнил Черняховский, это проявлялось в поддержке братских славянских народов или в идее освобождения угнетённого пролетариата. Подобные черты российского мировосприятия, по его словам, отмечали даже отечественные философы, не разделявшие коммунистических убеждений.

При этом эксперт признал, что вопрос исторической и культурной самоидентификации российского общества заслуживает отдельного обстоятельного обсуждения.

Возвращаясь к теме кремлёвских курантов, профессор вновь предложил рассмотреть возможность исполнения «Интернационала» после завершения регламентных работ.

Черняховский допускает, что подобная инициатива первоначально вызвала бы непонимание. Однако он убеждён, что содержание произведения соответствует ряду ценностей, которые Россия отстаивает на международной арене.

В подтверждение своей мысли политолог привёл ещё один фрагмент революционного гимна: «Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землёй имеем право, а паразиты — никогда!».

По мнению профессора, даже современная Россия, не являющаяся коммунистическим и жёстко идеологизированным государством, продолжает обращаться к идеалам социальной справедливости и противодействия эксплуатации.

Ранее Life.ru сообщал, что кремлёвские куранты остановят на десять дней для планового технического обслуживания. Согласно объявлению Федеральной службы охраны, часовой механизм Спасской башни прекратит работу в полночь 6 ноября. Возобновить ход главных часов страны планируется 16 ноября 2026 года.