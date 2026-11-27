Вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Чад Гиббс, отвечавший за развитие спутникового интернета Starlink, покинул компанию после более чем десяти лет работы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннее уведомление для сотрудников.

Гиббс курировал развитие мобильного направления Starlink, а также продажи, цепочки поставок и службу поддержки клиентов. В его профиле LinkedIn уже появилась отметка о завершении работы в SpaceX в ноябре 2026 года.

Руководитель Starlink Майкл Николлс в письме сотрудникам поблагодарил Гиббса за многолетний вклад в развитие компании и пожелал ему заслуженного отдыха. Причины ухода топ-менеджера и имя его преемника не раскрываются.

Как отмечает Business Insider, отставка произошла в важный для Starlink момент. За последние шесть лет проект спутникового интернета превратился из дополнительного направления бизнеса в один из основных источников доходов SpaceX. Сейчас компания расширяет мобильные услуги и стремится укрепить позиции на рынке телекоммуникаций.

По данным отчётности компании, в третьем квартале 2026 года выручка направления спутниковой связи, основу которого составляет Starlink, достигла 5,25 миллиарда долларов.