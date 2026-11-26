Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила компании SpaceX развёртывание спутниковой системы Starmind, которая должна обеспечить вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Проект предусматривает размещение на орбите до миллиона дата-центров. Об этом говорится в решении регулятора от 25 ноября.

Спутники планируется вывести на низкую околоземную орбиту на высоту от 500 до 1002 километров. Для передачи информации система будет преимущественно использовать оптические каналы между аппаратами, в том числе через спутники Starlink первого и второго поколений. Радиочастотный диапазон FCC разрешила применять для резервной связи, телеметрии и управления в аварийных ситуациях.

Развёртывание группировки рассчитано на несколько этапов. К 25 ноября 2033 года SpaceX должна вывести на орбиту первый аппарат и подтвердить его полноценную работу. Ещё через два года компания обязана обеспечить эксплуатацию 10% разрешённого количества спутников, к ноябрю 2038-го — половины группировки. Завершить размещение всех аппаратов необходимо до 25 ноября 2040 года.

При этом FCC не приняла окончательного решения по одному из важных вопросов эксплуатации системы. SpaceX просила разрешить утилизацию спутников на высотах выше 600 километров путём перевода на орбиты захоронения или траектории вокруг Солнца вместо обязательного сведения в атмосферу. Регулятор счёл представленные обоснования недостаточными и отложил рассмотрение этой части заявки. До запуска аппаратов, для которых предполагается альтернативный способ утилизации, компании придётся предоставить дополнительные документы.

Кроме того, перед размещением спутников на высотах выше 600 километров SpaceX должна представить окончательный план предотвращения образования космического мусора. Компания также обязана дважды в год отчитываться перед комиссией о столкновениях и опасных сближениях, выведенных из эксплуатации аппаратах и количестве спутников, использовавших радиочастотные каналы.

Решение FCC принято на фоне возражений со стороны спутниковых операторов Amazon Leo и Viasat, а также Американского астрономического общества. Их ходатайства об отказе в выдаче разрешения комиссия отклонила. В FCC рассчитывают, что перенос вычислительной инфраструктуры за пределы Земли позволит удовлетворить растущий спрос на мощности для развития искусственного интеллекта. Разрешение SpaceX стало первым в истории американского регулятора на создание орбитальной системы дата-центров.