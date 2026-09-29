Главный репродуктолог Минздрава: Бесплодие в России не растёт последние 10 лет
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Распространённость бесплодия за последние десять лет остаётся стабильной, а считать проблемы с зачатием исключительно «женской зоной ответственности» неверно. Об этом Life.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
«Распространенность бесплодия за последние 10 лет является стабильной. Бесплодие — заболевание, характеризующееся невозможностью достичь клинической беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции вследствие нарушения способности мужчины и женщины к репродукции, т.е. бесплодие является заболеванием пары», — подчеркнула специалист.
По словам Долгушиной, обследование репродуктивного здоровья в России уже рассчитано на представителей обоих полов. С 2024 года мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно проходить соответствующую диспансеризацию по ОМС один раз в год.
Такая проверка позволяет выявлять заболевания репродуктивной системы и факторы риска ещё на ранних стадиях, после чего своевременно начинать лечение и профилактику.
Ранее Life.ru рассказывал, какие заболевания и особенности образа жизни могут мешать мужчинам стать отцами. Одной из распространённых причин мужского бесплодия специалисты называли варикоцеле.
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