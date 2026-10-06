«Главный соперник США — это Китай»: В России допустили сближение Америки с Европой

Основой формирующегося нового миропорядка через несколько лет может стать дальнейшее противостояние США и Китая, в условиях которого нельзя исключать сближения Америки с Европой в противовес КНР. Юрист-международник и директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Газетой.ru» отметил, что Европейский союз переживает экономический кризис и видит в США главную точку опоры как ключевого торгового партнёра.

В то же время Китай воспринимается Вашингтоном как экзистенциальная угроза гегемонии, и президент Дональд Трамп уже осознал, что именно КНР является главным соперником Америки на современном этапе.

Топорнин подчеркнул, что эта конфигурация станет основой миропорядка к 2030 году, однако за четыре года новая система международных отношений не успеет полностью сформироваться, поскольку это длительный исторический процесс. Эксперт также указал, что крупные международные игроки пока не готовы к реформе ООН, в первую очередь к расширению Совета Безопасности, и ситуация вокруг организации остаётся нетронутой.

Трансформацию будут подталкивать политические изменения: президентские выборы во Франции в 2027 году, в США — в 2028-м и выборы канцлера Германии в 2029-м, которые являются неотъемлемой частью перестройки глобальной архитектуры.

А ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в мировой экономике формируются новые правила, а привычные механизмы сотрудничества всё чаще становятся инструментом политического соперничества. По словам политика, глобальная экономическая система сейчас переживает серьёзные изменения.