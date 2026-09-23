Стубб заявил о появлении нового экономического миропорядка

В мировой экономике формируются новые правила, а привычные механизмы сотрудничества всё чаще становятся инструментом политического соперничества. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам финского лидера, глобальная экономическая система сейчас переживает серьёзные изменения. Он отметил, что процессы интеграции, которые раньше были направлены преимущественно на развитие торговли и сотрудничества, теперь всё чаще используются в рамках геополитической конкуренции.

«Моё наблюдение заключается в том, что формируется новый экономический миропорядок», — сказал Стубб с трибуны Генассамблеи ООН.

Президент Финляндии подчеркнул, что государства начали по-другому использовать экономические инструменты. По его мнению, торговые связи, инвестиции и международные объединения всё больше становятся частью борьбы за влияние между странами.

«Инструменты интеграции стали использоваться для геополитической конкуренции», — отметил финский лидер.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения новых санкционных и тарифных механизмов против России. Глава Белого дома отметил, что подписанный им закон расширяет полномочия Вашингтона в сфере торговых ограничений. Документ предусматривает возможность введения дополнительных мер против стран, которые сотрудничают с российским энергетическим сектором.