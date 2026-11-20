Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал повышенное внимание журналистов к ядерному чемоданчику Владимира Путина во время его визита в Китай. По словам представителя Кремля, специальный кейс сопровождает российского лидера во всех поездках, поэтому сенсации в его появлении нет.

«Ядерный чемоданчик сделал заголовки, видимо, тем, кто первый раз видел президента. Ядерный чемоданчик с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков. Это просто какой-то неопытный журналист поставил», — заявил Песков журналистам в Душанбе.

Поводом для комментария стали многочисленные публикации в СМИ после появления видеозаписи, сделанной во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В кадр попал сотрудник сопровождения президента, который нёс чёрный дипломат.

Журналист Евгений Попов обратил внимание на кейс и спросил адъютанта, действительно ли это ядерный чемоданчик. Тот подтвердил, что речь идёт именно о нём.

После публикации видео СМИ начали обсуждать, кто отвечает за переноску чемоданчика, что находится внутри и связано ли его появление с международными переговорами.

Как пояснил Песков, никаких особых обстоятельств в этом нет: чемоданчик постоянно находится рядом с главой российского государства.