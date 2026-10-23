Главный тренер «Баварии» Компани потерял сознание на тренировке

Главного тренера мюнхенской «Баварии» Венсана Компани экстренно госпитализировали после тренировки 23 октября. По информации Sky Sport, 40-летний бельгийский специалист внезапно упал и потерял сознание на территории клубной базы. Его срочно доставили в больницу.

Как сообщает BILD, на тренировочную базу «Баварии» на Зебенер-штрассе в Мюнхене прибыл спасательный вертолёт. Однако самого Компани увезли в клинику на машине скорой помощи в сопровождении врача.

В последние дни наставник немецкого клуба испытывал серьёзные проблемы со здоровьем из-за вирусной инфекции. Болезнь настолько ослабила тренера, что он пропустил несколько тренировок и пресс-конференций. Кроме того, у него возникли проблемы с передвижением, в том числе при подъёме по лестнице.

Во время субботнего матча против «РБ Лейпциг», завершившегося победой «Баварии» со счётом 6:1, Компани пришлось отдыхать в тренерской комнате в перерыве и после финального свистка. На следующей неделе он несколько дней не работал с командой и проходил медицинское обследование.

В среду бельгиец вернулся на тренерскую скамейку в матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который завершился со счётом 2:2. После встречи Компани признался, что на фоне болезни не прислушивался к сигналам собственного организма и продолжал работать.

Точные причины резкого ухудшения состояния пока не установлены. Официальной информации о тяжести состояния тренера после госпитализации на момент первых сообщений не поступало.