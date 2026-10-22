Кейн забил в 10-м матче ЛЧ подряд, «Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил в десятом подряд матче Лиги чемпионов и приблизился к рекорду Криштиану Роналду. Однако его гол не помог немецкому клубу одержать победу над лондонским «Арсеналом». Встреча третьего тура общего этапа турнира завершилась в Мюнхене со счётом 2:2.

Лондонцы открыли счёт на 25-й минуте усилиями Эберечи Эзе, который незадолго до этого заменил получившего травму Букайо Саку. Спустя десять минут Альфонсо Дэвис восстановил равновесие после передачи Кейна.

Во втором тайме англичанин вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти на 61-й минуте. Однако удержать преимущество «Бавария» не смогла. На 82-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс вновь сравнял счёт, лишив мюнхенцев победы.

При этом Кейн установил уникальное для себя достижение. Форвард стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить в десяти встречах подряд. Рекорд по-прежнему принадлежит Криштиану Роналду, отличившемуся в 11 матчах кряду за мадридский «Реал» в сезоне-2017/18.

После трёх туров «Арсенал» набрал семь очков и занимает седьмое место в общей таблице. «Бавария» с пятью баллами располагается на 14-й строчке. Следующий матч мюнхенцы проведут 3 ноября на выезде против «Атлетико», а лондонцы днём позже встретятся в Праге со «Славией».

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