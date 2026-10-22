«Реал» разгромил «Лейпциг» в Лиге чемпионов со счётом 4:1

«Реал Мадрид» обыграл «Лейпциг» со счётом 4:1 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла 21 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Немецкая команда активно начала встречу и создавала проблемы обороне хозяев, однако открыть счёт до перерыва ей не удалось. На 44-й минуте Бернарду Силва вывел мадридцев вперёд: полузащитник оказался первым на мяче после отскока от удара Арды Гюлера. После перерыва «Реал» увеличил преимущество. На 52-й минуте Гюлер отправил мяч в сетку после передачи Килиана Мбаппе. Французский нападающий забил сам на 83-й минуте, доведя счёт до 3:0.

«Лейпциг» ответил почти сразу. На 85-й минуте Тидьам Гомис сократил отставание, однако интрига продержалась недолго. Уже на 87-й минуте Ян Дьоманде установил окончательный счёт — 4:1. Ивуариец, ранее выступавший за немецкий клуб, забил в ворота своей бывшей команды.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Комо» со счётом 1:4 в матче Лиги чемпионов. Итальянцы открыли счёт уже на второй минуте благодаря голу Нико Паса, а после перерыва за восемь минут забили ещё дважды. Позже Хакобо Рамон довёл преимущество хозяев до четырёх мячей. Англичане ответили лишь в добавленное время — на 90+1-й минуте отличился Джошуа Зиркзее. «Манчестер Юнайтед» впервые за 24 года проиграл новичку Лиги чемпионов. В 2002 году английский клуб уступил в гостях израильскому «Маккаби» из Хайфы со счётом 0:3.