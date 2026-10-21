Впервые за 24 года «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил дебютанту ЛЧ «Комо»

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Комо» в матче Лиги чемпионов — 1:4. Итальянский клуб трижды поразил ворота английской команды за восемь минут второго тайма, а затем довёл преимущество до четырёх мячей.

Счёт открыл Нико Пас уже на второй минуте. После перерыва хозяева поля резко увеличили отрыв: на 49-й минуте отличился Тасос Дувикас, а ещё восемь минут спустя Пас оформил дубль. К этому моменту «Манчестер Юнайтед» уступал три мяча и не смог остановить атаки соперника.

На 76-й минуте Хакобо Рамон забил четвёртый гол «Комо». Английский клуб ответил лишь в добавленное время: Джошуа Зиркзее поразил ворота хозяев на 90+1-й минуте и установил окончательный счёт — 4:1. Для «Комо» эта победа стала убедительным результатом в противостоянии с одним из самых известных клубов Англии. «Манчестер Юнайтед» же пропустил четыре мяча и не сумел переломить ход встречи после неудачного начала второго тайма.

«Манчестер Юнайтед» впервые за 24 года проиграл новичку Лиги чемпионов. В 2002 году английский клуб уступил в гостях израильскому «Маккаби» из Хайфы со счётом 0:3.

Ранее «Ливерпуль» отыгрался с 0:2 и победил «Вильярреал» со счётом 4:3 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Английская команда забила дважды в концовке первого тайма, а после перерыва забрала преимущество, но в последние минуты едва не упустила победу. Победа стала для «Ливерпуля» третьей подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда набрала девять очков в трёх матчах общего этапа.