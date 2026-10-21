«Ливерпуль» победил «Вильярреал» со счётом 4:3 в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» отыгрался с 0:2 и победил «Вильярреал» со счётом 4:3 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла 20 октября на «Энфилде». Английская команда забила дважды в концовке первого тайма, а после перерыва забрала преимущество, но в последние минуты едва не упустила победу.

Первый гол зрители увидели уже на четвёртой минуте: Жорж Микаутадзе воспользовался ошибкой Вирджила ван Дейка и вывел испанский клуб вперёд. На 29-й минуте Серхи Кардона завершил быструю атаку гостей, увеличив разрыв до двух мячей. «Ливерпуль» сократил отставание на 36-й минуте. Алексис Макаллистер замкнул подачу Костаса Цимикаса с углового. Перед самым перерывом Рональд Араухо после навеса Рио Нгумоа отправил мяч в сетку и восстановил равенство — 2:2.

После перерыва хозяева усилили давление. На 65-й минуте Макаллистер оформил дубль, воспользовавшись передачей Нгумоа, который обыграл нескольких соперников и вывел аргентинца на ударную позицию. Ещё через три минуты Флориан Вирц пробил низом в дальний угол и сделал счёт 4:2. Для немецкого полузащитника этот гол стал первым за «Ливерпуль» в сезоне.

«Вильярреал» не прекратил борьбу: на 87-й минуте Тани Олувасейи замкнул подачу Айосе Переса и вернул интригу. Однако сравнять счёт гости не успели. Победа стала для «Ливерпуля» третьей подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда набрала девять очков в трёх матчах общего этапа.

Ранее норвежский «Будё-Глимт» уступил итальянскому «Наполи» со счётом 3:4 в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Хозяева открыли счёт уже на первой минуте благодаря голу Маттео Политано. На 27-й минуте Енс Петтер Хёуге восстановил равенство, однако перед перерывом Скотт Мактоминей вновь вывел неаполитанцев вперёд. Шотландский полузащитник отличился на 41-й минуте. Во втором тайме гости снова сравняли счёт усилиями Андреаса Хельмерсена на 62-й минуте. Мактоминей оформил дубль на 75-й, а на 88-й защитник норвежского клуба Один Бьортуфт отправил мяч в собственные ворота. В компенсированное время Сондре Фет сократил отставание.