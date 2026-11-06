Вооружённые силы Германии в феврале 2027 года возглавит генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, который ранее отвечал за поставки немецкого оружия Украине. Министерство обороны ФРГ объявило о его назначении на пост генерального инспектора Бундесвера — высшую военную должность в стране.

Фройдинг сменит Карстена Бройера, которого в сентябре избрали председателем военного комитета НАТО. Сейчас будущий глава Бундесвера командует сухопутными войсками Германии.

Кристиан Фройдинг начинал карьеру в войсковой разведке и участвовал в военных миссиях на Балканах и в Афганистане. С 2017 по 2019 год он служил адъютантом Урсулы фон дер Ляйен, которая тогда возглавляла Минобороны Германии.

В 2022 году генерал возглавил специальный штаб по Украине, который координировал военную помощь Киеву. Позже Фройдинг перешёл на другие руководящие должности, а в октябре 2025 года стал командующим сухопутными войсками.

Новый глава Бундесвера приступит к работе в период масштабных изменений в немецкой армии. Одной из его главных задач станет увеличение численности военнослужащих без возвращения обязательного призыва.

Ранее Life.ru сообщал, что немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера Фридриха Мерца за финансовую помощь Украине. Она возмутилась тем, что Берлин продолжает отправлять Киеву «чемоданы с деньгами», хотя одновременно призывает жителей Германии готовиться к сокращению расходов.