Советский районный суд Рязани рассмотрел ходатайства об изменении мер пресечения трём журналистам, обвиняемым в вымогательстве у бывшего исполняющего обязанности генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Главного редактора издания «Вид Сбоку» и бывшего председателя рязанского отделения партии «Яблоко» Константина Смирнова отправили под домашний арест. Об этом сообщают «Рязанские новости».

Смирнову изменили меру пресечения после рассмотрения ходатайств защиты. Адвокат просил заменить её на домашний арест, указав, что журналист ранее не был судим, сдал загранпаспорт ещё на этапе следствия, имеет положительные характеристики, а доказательства по делу уже собраны. Защита также заявила, что он не намерен препятствовать правосудию. Прокуратура сочла, что основания для прежней меры пресечения не изменились.

Суд допросил супругу Смирнова, которую пригласили по ходатайству защиты. Она подтвердила, что готова обеспечить мужа всем необходимым во время домашнего ареста и предоставить для этого своё жильё. По её словам, доход позволяет содержать семью, а удалённая работа даёт возможность продолжать трудовую деятельность вне дома. Прокуратура не возражала против приобщения документов, подтверждающих её слова.

В итоге суд назначил Смирнову домашний арест с ограничениями и освободил его из зала заседаний. Главному редактору «Новой газеты — Рязань» Алексею Фролову меру пресечения изменили на запрет определённых действий. Наталье Смольяниновой, экс-главному редактору РЗН.инфо, продлили аналогичное ограничение до 4 марта. Решение может быть обжаловано.

Защита Фролова просила смягчить ему меру пресечения до запрета определённых действий, сославшись на состояние здоровья. Адвокаты Смольяниновой также ходатайствовали об изменении или отмене действующих ограничений.

Уголовное дело в отношении журналистов региональное управление СК возбудило в конце января 2025 года. По версии следствия, они требовали у Роготовского 1,5 млн рублей, угрожая распространить через новостное издание сведения, которые могли его опорочить. 10 сентября участники процесса изучали видеозапись передачи денег. Защита тогда заявила, что на записи со Смирновым не видно самого факта передачи средств, а на видео с Фроловым не упоминается Смольянинова.