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Регион
Опубликовано 22 октября, 16:44

Коммерческий директор Собчак Суханов вышел на свободу после 4 лет заключения

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывший коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов вышел на свободу после почти четырёх лет заключения по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у «Ростеха». Об освобождении сообщил Telegram-канал Mash. Сам Суханов подтвердил журналистам эту информацию, однако от дальнейших комментариев отказался.

Суханова задержали в октябре 2022 года при получении 800 тысяч рублей. Деньги, по версии следствия, были частью суммы, которую требовали за удаление негативных публикаций из Telegram-канала «Тушите свет» и отказ от размещения новых материалов.

Вместе с коммерческим директором Собчак по делу проходили бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Всех троих признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере.

Осуждённый за вымогательство экс-главред Tatler Романовский вышел на свободу
Осуждённый за вымогательство экс-главред Tatler Романовский вышел на свободу

В феврале 2024 года Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к 7,5 года колонии строгого режима. Романовскому и Бигаеву назначили по семь лет заключения. Однако уже в сентябре Мосгорсуд смягчил наказание каждому из осуждённых на два года. В результате срок Суханова сократился до 5,5 года, а его сообщников — до пяти лет.

При этом пока не уточняется, на каком основании Суханов освободился до окончания назначенного срока. Другой фигурант дела, Ариан Романовский, вышел на свободу ещё в мае 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что после задержания своих сотрудников Ксения Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Телеведущая выразила сожаление из-за действий коллег, заявила об отсутствии политического подтекста в произошедшем и выразила надежду на снисхождение правоохранительных органов.

Больше новостей о громких уголовных делах, судебных решениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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