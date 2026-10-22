Коммерческий директор Собчак Суханов вышел на свободу после 4 лет заключения

Бывший коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов вышел на свободу после почти четырёх лет заключения по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у «Ростеха». Об освобождении сообщил Telegram-канал Mash. Сам Суханов подтвердил журналистам эту информацию, однако от дальнейших комментариев отказался.

Суханова задержали в октябре 2022 года при получении 800 тысяч рублей. Деньги, по версии следствия, были частью суммы, которую требовали за удаление негативных публикаций из Telegram-канала «Тушите свет» и отказ от размещения новых материалов.

Вместе с коммерческим директором Собчак по делу проходили бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Всех троих признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере.

В феврале 2024 года Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к 7,5 года колонии строгого режима. Романовскому и Бигаеву назначили по семь лет заключения. Однако уже в сентябре Мосгорсуд смягчил наказание каждому из осуждённых на два года. В результате срок Суханова сократился до 5,5 года, а его сообщников — до пяти лет.

При этом пока не уточняется, на каком основании Суханов освободился до окончания назначенного срока. Другой фигурант дела, Ариан Романовский, вышел на свободу ещё в мае 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что после задержания своих сотрудников Ксения Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Телеведущая выразила сожаление из-за действий коллег, заявила об отсутствии политического подтекста в произошедшем и выразила надежду на снисхождение правоохранительных органов.