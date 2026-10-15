Главреда «Новой газеты»* Соколова отпустили после допроса в СК

Главный редактор «Новой газеты»* Сергей Соколов был отпущен после допроса по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных. Журналист сохранил статус свидетеля и вернулся в редакцию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Главреда «Новой газеты»* Соколова отпустили после допроса в статусе свидетеля. Фото © Telegram/ Baza

Во время обыска силовики обнаружили визитные карточки двух представителей американских ведомств. Речь идёт о заместителе руководителя секции по вопросам внутренней политики посольства США Дэвиде Уиддоне и представителе Министерства юстиции США Томасе Файрстоуне.

Среди других находок, как утверждает Baza, оказалась международная пресс-карта Соколова, оформленная через Национальный союз журналистов Франции (SNJ). Срок действия документа истекает в декабре 2027 года.

Главреда «Новой газеты»* Соколова отпустили после допроса в статусе свидетеля. Фото © Telegram/ Baza

Кроме того, при обыске якобы нашли книгу «Понятийная Конституция», выпущенную «Новой газетой» в 2020 году. Издание представляет собой сатирическое описание вымышленного государства, в котором права сильных противопоставляются правам слабых. Первая статья такой «конституции» гласит: «Сильный может всё».

Сам Соколов после допроса вернулся к работе. Как уточнили в редакции, разглашать подробности следственных действий он не может из-за подписки о неразглашении. Обвинений главному редактору не предъявлено, его процессуальный статус остаётся прежним — свидетель.

Ранее Life.ru сообщал об обыске в квартире Сергея Соколова. Следственные действия прошли 15 октября в рамках расследования уголовного дела о незаконном использовании и хранении персональных данных. Правоохранители проверяли возможную связь главного редактора с действиями Олега Ролдугина. На момент первоначального сообщения процессуальный статус Соколова ещё не был известен.

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