В Сербии полиция задержала главного редактора телеканала Informer Драгана Вучичевича по подозрению в провоцировании паники и беспорядков. Заявление белградской прокуратуры опубликовала редакция телеканала.

Журналиста также подозревают в воспрепятствовании правосудию. По распоряжению прокуратуры Вучичевича задержали на срок до 48 часов. Допрос главного редактора назначен на 26 ноября.

По словам заместителя Вучичевича Деяна Вукелича, полицейские перехватили журналиста неподалёку от здания редакции. Его посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в участок района Вождовац. После известия о задержании депутаты от оппозиционной Сербской прогрессивной партии покинули зал парламента и отправились поддержать журналиста.

Ранее Life.ru писал, что группа протестующих ворвалась в студию телеканала Informer в Белграде. Инцидент произошёл после поражения политической коалиции Александра Вучича на парламентских выборах. Участники акции прервали прямой эфир и вступили в конфликт с сотрудниками редакции.