Вечеринка с песнями и танцами в одном из ресторанов Белграда обернулась неожиданным поводом для обсуждения бывшего президента Сербии Александра Вучича. Политик сначала активно участвовал в застолье, а затем внезапно замолчал и застыл с отсутствующим взглядом. Кадры разошлись по соцсетям, где пользователи принялись шутить над резкой переменой в его поведении.

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Мероприятие прошло вечером 6 ноября в ресторане Savanova, который участники встречи называют «Чаци баром». Праздник организовал главный редактор таблоида Informer Драган Й. Вучичевич. Среди гостей также находилась исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич. Собравшиеся пели, обнимались и веселились, а происходящее транслировалось в TikTok. Однако в какой-то момент Вучич перестал поддерживать общее веселье и погрузился в свои мысли. Особенно заметным этот контраст оказался на фоне продолжавших танцевать гостей.

Сам политик также опубликовал записи с вечеринки. В одном из роликов он иронично предположил, что Вучичевич празднует закрытие своего телеканала, и пообещал продолжить политическую борьбу. При этом речь шла не о полном прекращении вещания Informer, а о семидневном запрете на трансляцию одной из его программ. Настроение Вучича пользователи соцсетей связали с недавними политическими неудачами, хотя сам он причин своей задумчивости не объяснял.

Тем временем политическая обстановка в Сербии продолжает накаляться. Накануне Life.ru сообщал, что после смены власти прокуратура начала разбирательства в отношении руководителя сербской спецслужбы Владимира Орлича и исполняющего обязанности министра юстиции Ненада Вуйича. Основанием стали заявления адвоката Ивана Нинича о возможных злоупотреблениях полномочиями, принуждении и нарушении избирательных прав. Проверки затронули также сотрудников силовых структур и пенитенциарной системы. Расследование поручено специализированному подразделению МВД.

Эти события последовали за поражением политического блока Вучича на досрочных парламентских выборах 25 октября. Согласно опубликованным 2 ноября окончательным результатам голосования, оппозиционный «Студенческий список» получил 53,01% голосов, тогда как объединение бывшего сербского лидера заручилось поддержкой 38,98% избирателей. Ради участия в кампании Вучич ещё 27 сентября досрочно оставил пост президента, рассчитывая впоследствии возглавить правительство страны. Однако победа оппозиции перечеркнула эти планы.