В Сербии разгорается новый политический скандал после парламентских выборов: прокуратура заинтересовалась сразу двумя высокопоставленными представителями власти — директором Агентства безопасности и информации Владимиром Орличем и исполняющим обязанности министра юстиции Ненадом Вуйичем. В отношении чиновников сформировали два отдельных производства по заявлениям адвоката Ивана Нинича. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью республики.

Поводом для разбирательства стали подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями, принуждении и возможных нарушениях избирательных прав граждан. Проверка также затронет других государственных служащих, включая представителей пенитенциарной системы страны.

Как уточнили в надзорном ведомстве, одно из заявлений касается Владимира Орлича и нескольких сотрудников Агентства безопасности и информации. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением, нарушении права граждан на голосование и принуждении. Второе производство связано с Ненадом Вуйичем, директором Управления по исполнению уголовных санкций Милетом Яндричем, советником министра Милицей Радоньич и ещё более чем 60 лицами.

В числе фигурантов второго заявления оказались руководители исправительных учреждений и окружных тюрем, другие сотрудники пенитенциарной системы, а также неназванные высокопоставленные представители и активисты правящей Сербской прогрессивной партии. В заявлениях фигурируют подозрения в создании преступного объединения, торговле влиянием, взяточничестве, незаконном сборе персональных данных и дискриминации.

Прокуратура уже направила поручение специализированному подразделению МВД по борьбе с организованной преступностью. Полицейским предстоит проверить изложенные в заявлениях обстоятельства, собрать необходимые сведения и опросить людей, в отношении которых поданы жалобы.

История получила политическое продолжение после победы на парламентских выборах 25 октября движения «Студенческий список — Студенты побеждают». Представители объединения ранее потребовали отставки Орлича и других руководителей силовых ведомств. Теперь претензии к высокопоставленным чиновникам перешли в плоскость официальных прокурорских проверок.