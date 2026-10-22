Главу баскетбольной федерации Греции арестовали по делу о договорных матчах

Президент греческой Федерации баскетбола Вангелис Лиолиос оказался среди шести фигурантов дела о договорных матчах и взятках. По данным греческого общественного вещателя ERT, прокурор выдал ордера на арест руководителя федерации, трёх арбитров, главного судьи и предпринимателя, ранее занимавшегося спортом.

Расследование началось после жалоб на возможные манипуляции результатами баскетбольных встреч. Следствие изучает переписку спортивных функционеров и показания заявителей. Нарушения могли затрагивать матчи высшего дивизиона и других соревнований. Проверка охватывает около 50 игр, проведённых в 2016–2026 годах, в том числе на молодёжном и школьном уровнях. В материалах дела фигурируют показания восьми свидетелей. Двое из них, как утверждается, обладают существенной информацией о договорных матчах.

Во время обысков у одного из арбитров в городе Катерини обнаружили €820 тыс. наличными. Другие греческие СМИ также сообщают об обнаружении крупных денежных сумм у людей, попавших в поле зрения следствия. Их происхождение, как утверждается, вызвало вопросы у правоохранительных органов. Министр спорта Греции Яннис Вруцис заявил, что власти внимательно следят за развитием дела. Он выразил обеспокоенность обвинениями, которые затрагивают людей, занимающих должности в руководстве федерации и судейском корпусе, и подчеркнул, что расследование должно пройти с соблюдением установленных процедур.

По словам министра, материалы передали спортивному прокурору 21 апреля 2026 года. Их направила Национальная платформа спортивной честности EПAΘΛA — механизм Министерства спорта, предназначенный для противодействия договорным матчам. Вруцис выразил доверие правосудию и заявил, что правила должны действовать для всех без исключений.

Греческая федерация баскетбола провела экстренное заседание совета директоров. В официальном заявлении EOK сообщила, что его участникам рассказали о продолжающемся судебном разбирательстве, касающемся баскетбола. Федерация пообещала следить за развитием дела на основании официальных сообщений и процессуальных решений.

Вечером 21 октября были задержаны все шестеро фигурантов. Они должны предстать перед следственным судьёй. Им в зависимости от предполагаемой роли в деле вменяют подкуп и получение взяток в рамках спортивного законодательства. Обвинения касаются предполагаемых нарушений и пока не означают, что вина задержанных доказана.

А ранее совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по уголовному делу о подкупе арбитров во время более 20 матчей. Свою позицию он обозначил во время заседания суда. По версии обвинения, фигуранты пытались воздействовать на результаты матчей «Торпедо» с помощью денежных выплат арбитрам. В материалах дела фигурируют предложения вознаграждений за нужный исход встреч, назначение пенальти и удаления игроков соперника.