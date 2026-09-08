Главу челябинского «Яблока» Щербакова сняли с выборов в ГД по иску «Зелёных»

Челябинский областной суд отменил регистрацию председателя регионального отделения «Яблока» Ярослава Щербакова кандидатом в Госдуму по одномандатному округу № 188. Иск подал его соперник на выборах Артём Кунгурцев от партии «Зелёные».

«Суд принял решение удовлетворить иск кандидата от партии «Зелёные» Артёма Кунгурцева и снять Ярослава Щербакова с выборов в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу», — говорится в сообщении.

В августе Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе снятие федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму. При этом решение не распространялось автоматически на зарегистрированных кандидатов партии в одномандатных округах.