Главу челябинского «Яблока» Щербакова сняли с выборов в ГД по иску «Зелёных»
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Челябинский областной суд отменил регистрацию председателя регионального отделения «Яблока» Ярослава Щербакова кандидатом в Госдуму по одномандатному округу № 188. Иск подал его соперник на выборах Артём Кунгурцев от партии «Зелёные».
«Суд принял решение удовлетворить иск кандидата от партии «Зелёные» Артёма Кунгурцева и снять Ярослава Щербакова с выборов в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу», — говорится в сообщении.
В августе Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе снятие федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму. При этом решение не распространялось автоматически на зарегистрированных кандидатов партии в одномандатных округах.
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