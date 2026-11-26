Главу подмосковной Каширы Романа Пичугина обвинили в организации «фабрики жалоб» для искусственного повышения позиций Красногорска в областном рейтинге муниципалитетов. О предполагаемой схеме телеграм-каналу Baza рассказал бывший сотрудник администрации Валентин.

По его словам, всё началось в декабре 2023 года, когда Пичугин работал советником главы Красногорска. Сотрудников администрации якобы отправляли в соседние муниципалитеты на поиски разбитых дорог, скоплений мусора и других проблем с благоустройством. За каждые 300 фотографий участникам обещали по пять тысяч рублей.

Собранные материалы систематизировали, после чего на их основе массово подавали обращения через региональные сервисы, в том числе портал «Добродел». Как утверждает собеседник канала, схема действовала вплоть до января 2026 года и позволяла ухудшать показатели соседних округов.

За время работы в Красногорске Пичугин дослужился до заместителя главы городского округа, а впоследствии возглавил Каширу.

Валентин обратился в Следственный комитет, передав туда переписки и список участников предполагаемой схемы. В администрации Красногорска отказались обсуждать ситуацию с журналистами, сославшись на следствие. Сам Пичугин также воздержался от комментариев.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае многочисленные жалобы жителей привели к отставке главы Горнозаводского округа. После увольнения чиновника региональные власти взяли на особый контроль вопросы вывоза мусора, ремонта дорог и уличного освещения.