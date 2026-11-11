В Подольске запустили систему, которая отслеживает сбои в работе коммунальной инфраструктуры по показаниям датчиков и контролирует сроки устранения неполадок. Новый подход блокирует возможность скрывать аварии или затягивать ремонт. Диспетчерские «Теплосети», «Водоканала» и всех управляющих компаний объединили в общую информационную сеть.

Каждую заявку автоматически регистрируют и устанавливают срок её выполнения. Единый штаб круглосуточно следит за ремонтными и профилактическими работами. Руководство округа видит на интерактивной карте адреса с повторными неполадками и УК, которые нарушают сроки обработки жалоб, сообщает РИАМО.