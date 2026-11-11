Если в квартире никто не живёт, полностью отказаться от платежей за ЖКУ нельзя, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, собственнику всё равно придётся платить за отопление, капремонт и содержание жилья, включая уборку подъезда и обслуживание лифта.

Сэкономить можно на воде, газе и электричестве, которые учитываются исправными счётчиками. Собеседник RT посоветовал перед отъездом перекрыть воду, отключить электричество и продолжать передавать неизменные показания приборов учёта. Если счётчиков нет, плату рассчитают по нормативам.

Плату за вывоз мусора можно пересчитать при отсутствии жильцов дольше пяти дней подряд. Для этого, как пояснил специалист, потребуется заявление и документы, подтверждающие проживание и оплату аналогичной услуги по другому адресу.

К слову, старые долги за ЖКУ не исчезают автоматически по истечении трёх лет. Чтобы сослаться на срок исковой давности, должнику нужно заявить о его пропуске при рассмотрении иска. Иногда вместо банкротства выгоднее договориться с УК о рассрочке платежей.