Ремонтировать стояки при аварии или в рамках текущего ремонта должна управляющая компания, рассказала эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова. По её словам, если систему меняют при капремонте, работы выполняет подрядчик.

Собственник оплачивает устранение неисправности, если сам её спровоцировал, например, самовольно вмешался в работу коммуникаций. За свой счёт придётся сделать и врезку в стояк, если она необходима для установки индивидуального счётчика.

При протечке и бездействии УК можно пожаловаться в жилищную инспекцию, местную администрацию или Роспотребнадзор. Если сосед не допускает работников к общедомовым коммуникациям, управляющая организация вправе потребовать доступ через суд. Обратиться с иском может и пострадавший жилец, отметила специалист в беседе с URA.ru.