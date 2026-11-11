Эксперт по ЖКХ объяснила, кто должен оплачивать ремонт при прорыве стояка
Эксперт Юнисова: Собственник платит за ремонт стояка, если сам вызвал поломку
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ремонтировать стояки при аварии или в рамках текущего ремонта должна управляющая компания, рассказала эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова. По её словам, если систему меняют при капремонте, работы выполняет подрядчик.
Собственник оплачивает устранение неисправности, если сам её спровоцировал, например, самовольно вмешался в работу коммуникаций. За свой счёт придётся сделать и врезку в стояк, если она необходима для установки индивидуального счётчика.
При протечке и бездействии УК можно пожаловаться в жилищную инспекцию, местную администрацию или Роспотребнадзор. Если сосед не допускает работников к общедомовым коммуникациям, управляющая организация вправе потребовать доступ через суд. Обратиться с иском может и пострадавший жилец, отметила специалист в беседе с URA.ru.
Ранее в Госдуме предупредили об опасности полного отказа от оплаты коммунальных квитанций из-за плохого качества услуг. Нарушения следует зафиксировать через аварийно-диспетчерскую службу и оформить акт проверки. Перерасчёт касается конкретной услуги и периода, за который подтверждена проблема.