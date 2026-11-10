Истечение трёхлетнего срока исковой давности не обнуляет задолженность за коммунальные услуги, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, чтобы воспользоваться защитой, должнику необходимо заявить о пропуске срока при рассмотрении иска поставщика ресурсов.

«Сами по себе старые неоплаченные квитанции никуда не исчезают. Надеяться на автоматическое обнуление не стоит», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Другой вариант — банкротство. При долге от 25 тысяч до миллиона рублей и соблюдении предусмотренных условий можно бесплатно пройти внесудебную процедуру через МФЦ. Одним из оснований эксперт назвал окончание исполнительного производства из-за отсутствия имущества.

При этом новые коммунальные начисления, появляющиеся во время процедуры, всё равно нужно оплачивать. Однако договориться с управляющей компанией о рассрочке иногда выгоднее. Вместо судебных расходов можно согласовать погашение долга небольшими ежемесячными платежами и обсудить отказ от начисления пеней.

Ранее в Госдуме предупредили, что плохое качество коммунальных услуг не даёт оснований самостоятельно прекращать оплату всей квитанции. Нарушения необходимо зафиксировать через аварийно-диспетчерскую службу и оформить акт проверки.