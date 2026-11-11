Попытка заправить работающий или ещё не остывший биокамин может привести к мгновенному воспламенению паров топлива и тяжёлым ожогам, заявил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. Он предупредил россиян о критических ошибках при обращении с популярными интерьерными устройствами.

По словам эксперта, для безопасной эксплуатации биокамина необходимо строго соблюдать ряд условий. В первую очередь речь идёт о правильном подборе помещения: площадь комнаты, где установлено устройство, должна составлять не менее 15–20 квадратных метров.

Кроме того, пространство необходимо регулярно проветривать. Доливать горючую жидкость разрешается исключительно после полного остывания конструкции, подчеркнул собеседник 360.ru.