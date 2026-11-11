Размер имеет значение! Названы важные правила использования биокамина
Эксперт Бойко: Биокамин можно устанавливать в помещении площадью от 15-20 кв.м
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Попытка заправить работающий или ещё не остывший биокамин может привести к мгновенному воспламенению паров топлива и тяжёлым ожогам, заявил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. Он предупредил россиян о критических ошибках при обращении с популярными интерьерными устройствами.
По словам эксперта, для безопасной эксплуатации биокамина необходимо строго соблюдать ряд условий. В первую очередь речь идёт о правильном подборе помещения: площадь комнаты, где установлено устройство, должна составлять не менее 15–20 квадратных метров.
Кроме того, пространство необходимо регулярно проветривать. Доливать горючую жидкость разрешается исключительно после полного остывания конструкции, подчеркнул собеседник 360.ru.
Ранее россиянам рассказали, кто должен оплачивать ремонт при прорыве стояка. По словам эксперта, собственник оплачивает устранение неисправности, если сам её спровоцировал.