Россиянам объяснили, куда обращаться, если из крана горячей воды течёт холодная

Если горячую воду приходится подолгу сливать, первым делом нужно обращаться в управляющую компанию, посоветовала первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По её словам, за ночь вода может застаиваться в трубах и остывать.

В этом случае необходимы проверка и настройка инженерных коммуникаций дома. Источник проблемы может находиться и за пределами здания. Например, поставщик недостаточно нагревает воду или возникают неполадки в центральном тепловом пункте.

«Но в любом случае это технические вопросы оперативного взаимодействия, а никакая не тенденция и не массовая проблема», — подчеркнула депутат в беседе с НСН.

Парламентарий также напомнила о праве жильцов на перерасчёт при ненадлежащем качестве коммунальной услуги. Обслуживающим организациям за нарушения грозят штрафы.

Ранее жители Москвы и Подмосковья пожаловались на недостаточно горячую воду при прежних начислениях. По сообщениям жильцов, в некоторых домах перебои повторяются годами, а обращения в управляющие организации не всегда приводят к пересмотру платежей.