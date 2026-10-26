За окном сырость, а дома баня: Госдуму призвали покончить с перетопом и лишними счетами за тепло

В России предложили изменить подход к началу отопительного сезона, чтобы жители старых домов не мёрзли осенью, а владельцы квартир в современных новостройках не переплачивали за избыточное тепло. При принятии решений следует учитывать не только температуру на улице, но и влажность воздуха, а также энергоэффективность зданий. С такой инициативой выступил эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, действующий температурный ориентир в +8 градусов не отражает реальных условий проживания. Во время затяжных дождей квартиры в старых панельных домах могут быстро остывать, тогда как современные энергоэффективные здания сохраняют тепло значительно дольше.

Из-за этого жители старых панельных домов мёрзнут в сырую погоду, а собственники квартир в энергоэффективных зданиях вынуждены открывать окна, отапливая улицу. Такой подход создаёт дискомфорт и ведёт к неоправданным расходам на коммунальные услуги. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ, общественный деятель

Эксперт предлагает перейти к гибкой системе регулирования отопления. По его мнению, дома с высокими теплопотерями должны получать тепло раньше, а в зданиях классов энергоэффективности А и В подачу можно регулировать с учётом фактической температуры внутри помещений. Это поможет избежать как холода, так и перетопа.

Одним из решений Бондарь назвал установку индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимой автоматикой. Такие системы используют датчики внутри и снаружи здания, автоматически регулируя количество тепла, поступающего из сети. Специалист считает, что их применение позволит снизить лишние расходы и повысить качество коммунальных услуг.

«Я убеждён, что при получении этой услуги мы не должны зависеть от усреднённой формулы, игнорирующей сырость за окном и год постройки дома», — подчеркнул эксперт.

При этом действующие правила уже позволяют местным властям начинать отопительный сезон раньше установленного температурного срока. Однако Бондарь предлагает пойти дальше и сделать регулирование теплоснабжения более индивидуальным для каждого дома.

«Отопление — такая же услуга, как и любая другая. При получении этой услуги мы не должны зависеть от усреднённой формулы, игнорирующей сырость за окном и год постройки дома. Учёт влажности и температуры, интегрированные в систему управления, стали бы тем самым инструментом, который превращает бытовую проблему «у нас холодно» или «в квартире очень жарко» в энергоэффективное решение», — заключил Бондарь.

Ранее Life.ru рассказывал, как добиться перерасчёта платы за отопление при слишком горячих батареях. Юрист Светлана Петрикова объясняла, что перетоп может считаться некачественным оказанием коммунальной услуги. Если температура в квартире превышает допустимые нормативы, жильцам следует письменно обратиться в управляющую компанию и потребовать провести замеры. Представитель УК должен зафиксировать показатели и составить акт, который станет основанием для требования перерасчёта. Если коммунальщики отказываются решать проблему, собственники могут обратиться в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.