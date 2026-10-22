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Регион
Опубликовано 22 октября, 16:08

В России ускорили процесс взыскания долгов за услуги ЖКХ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Долг за коммунальные услуги могут взыскать со счёта на основании вступившего в силу судебного приказа, рассказал юрист Сергей Гаврюшкин. Однако, по его словам, ускорение обмена данными между ГИС ЖКХ, «Госуслугами» и приставами не означает автоматического списания денег сразу после появления задолженности.

Минимальной суммы для обращения коммунальщиков в суд закон не устанавливает. При долге до 500 тысяч рублей управляющая или ресурсоснабжающая организация вправе обратиться за судебным приказом. Должник может добиться его отмены, направив возражения в течение десяти дней, пояснил специалист в беседе с URA.ru.

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Копию заявления о взыскании коммунальщики обязаны направить собственнику, а подтверждение отправки — предоставить суду. После вынесения приказа судья в течение пяти дней отправляет его копию должнику. Сведения в квитанции или личном кабинете также позволяют узнать о задолженности.

Если денег на счёте недостаточно, исполнительное производство не прекращается: взыскание может продолжаться по мере поступления средств. Среди других мер юрист назвал удержания из периодических выплат, арест имущества и временное ограничение выезда за границу.

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Ранее в Госдуме напомнили, что россияне могут получить субсидию при высоких расходах на ЖКХ. Федеральный стандарт допустимой доли коммунальных платежей в семейном доходе составляет 22%, но регионы вправе снижать этот порог.

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Борис Эльфанд
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