Вода остывает, платёжки растут: Россияне столкнулись с «коммунальной шринкфляцией»

Жители Москвы и Подмосковья столкнулись с неожиданной коммунальной проблемой: из кранов течёт недостаточно горячая вода, однако платить за неё приходится по прежним тарифам. Ситуацию уже прозвали «коммунальной шринкфляцией». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, многочисленные жалобы на действия УК поступают из разных районов столичного региона. Вместо положенного по нормативам горячего водоснабжения жильцы получают едва тёплую воду, однако управляющие организации продолжают выставлять квитанции без перерасчёта.

Особенно неприятная ситуация сложилась у жительницы Балашихи Натальи. Последние несколько месяцев ей приходят завышенные начисления за подогрев, причём однажды сумма оказалась в 14 раз больше привычной. По словам женщины, жилищная инспекция обязала УК устранить нарушения, но платёжки так и не изменились. Теперь собственники собираются обратиться в прокуратуру.

Аналогичные проблемы наблюдаются на севере Москвы. В одном из жилых комплексов вода заметно остыла в последние дни, а в отдельном корпусе такие перебои повторяются годами, преимущественно осенью. В Печатниках местные жители также жалуются на недостаточный нагрев: температура в кранах, по их оценкам, опустилась примерно до 50 градусов.

Согласно санитарным требованиям, горячая вода должна иметь температуру от 60 до 75 градусов. При превышении допустимых отклонений предусмотрено снижение платы, а если показатель опускается ниже 40 градусов, за соответствующий период необходимо рассчитываться по тарифу холодного водоснабжения.

Сами жильцы подозревают, что причиной происходящего может быть стремление коммунальных организаций сократить расходы на подогрев, сохранив прежние начисления.