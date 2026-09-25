Главу МИД Коста-Рики отправили в отставку за участие в мероприятии с Трампом

Министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Товар Ривера лишился своего поста после участия в закрытом заседании с президентом США Дональдом Трампом без предварительного согласования с главой государства. Об отставке объявила президент Коста-Рики Лаура Фернандес.

Речь идёт о заседании коалиции «Щит Америк», которое 22 сентября созвал госсекретарь США Марко Рубио. Товар Ривера принял участие во встрече без предварительного уведомления президента страны.

В правительстве Коста-Рики заявили, что из-за этого Фернандес не смогла присутствовать на заседании. В официальном коммюнике действия министра назвали халатностью, которая нанесла стране «огромный стратегический ущерб».

После увольнения обязанности главы внешнеполитического ведомства временно возложены на министра внешней торговли Индиану Трехос Гальо. К работе в новом качестве она приступит после возвращения с миссии на Генеральной Ассамблее ООН.

«Щит Америк» представляет собой альянс США и ряда латиноамериканских государств. Его участники занимаются противодействием наркокартелям и проводят совместные военные операции.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что продолжит наносить точечные удары против преступных группировок в Латинской Америке. Заявление прозвучало на фоне ликвидации главаря венесуэльской банды «Трен-де-Арагуа».