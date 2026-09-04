Пентагон раскрыл масштаб «войны дронов» с наркокартелями на границе с Мексикой

Американские военные за август нейтрализовали около 100 беспилотников, предположительно связанных с наркокартелями, на южной границе США. Об этом сообщил Fox News высокопоставленный представитель Пентагона.

Операции проводила специальная группа Task Force — Southern Border с использованием оборудования для противодействия беспилотникам.

«Соединённые Штаты применяют оборонительные контрдроновые технологии для защиты своего персонала и пограничных операций от угроз, связанных с картелями», — заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

В распоряжении американских военных находятся различные системы обнаружения и нейтрализации БПЛА, включая современные лазерные комплексы. В Пентагоне подчёркивают, что для борьбы с беспилотниками используется сразу несколько технологий, а не одно универсальное средство.

Каждую операцию координировали с мексиканскими военными и пограничными службами, чтобы избежать случайных столкновений между подразделениями двух стран.

Американские власти в последние месяцы всё активнее привлекают вооружённые силы к борьбе с наркокартелями. Ранее Life.ru сообщал, что военные США участвовали в подготовке операции по ликвидации одного из крупнейших мексиканских наркобаронов Эль Менчо. Для сбора разведданных о картелях Вашингтон создал специальную межведомственную оперативную группу.